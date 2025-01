Andrew Garfield habla sobre si aparecerá en Spider-Man 4

Es un hecho que Spider-Man 4 el MCU está a nada de empezar su producción, y actores conocidos de la saga ya están confirmados para continuar con el viaje, entre ellos el propio Tom Holland y hasta Zendaya, quien presumiblemente no iba a poder estar por temas de narrativa. De igual manera, los fans están ansiosos por conocer si personajes del multiverso van a a estar de regreso, pues si somos sinceros, fueron los que ayudaron bastante a generar los altos números de No Way Home.

El actor Andrew Garfield ha desmentido los rumores sobre su participación, poniendo fin a las especulaciones sobre su posible regreso al Universo Cinematográfico de Marvel. En una reciente entrevista aclaró que no formará parte del próximo largometraje, aunque bromeó sobre la incredulidad del público, recordando cómo negó previamente su participación en la anterior solo para aparecer finalmente.

“Te voy a decepcionar, pero no. Aunque sé que nadie va a creer nada de lo que diga en adelante”, afirmó. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de un futuro regreso al cine de franquicias, siempre y cuando el proyecto sea “divertido” y esté “alineado con su alma”. También comentó que podría considerar ofertas si en el futuro necesita ahorrar para la colegiatura de sus hijos.

Este no es el primer rumor desmentido de Garfield sobre su regreso como Spider-Man. En septiembre de 2024, el actor rechazó la sugerencia sobre una posible tercera entrega de The Amazing Spider-Man, calificándolos como “meras especulaciones de internet”. En aquella ocasión, aseguró que muchos rumores surgen solo para generar clics, restando credibilidad a tales afirmaciones.

Aunque no estará en la cuarta entrega de Spidey, su apertura a futuros proyectos deja una ventana abierta para que en algún momento regrese al cine de superhéroes. Además, muchos actores estarán presentes en las siguientes películas de Avengers, con algunas variantes de por medio, por lo que es posible que lo veamos junto con Tobey en un par de años más.

Vía: HT