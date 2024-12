Anya Taylor-Joy aparecería en Spider-Man 4

Sabemos que Spider-Man 4 del MCU va a suceder. Sin embargo, más allá de la participación de Tom Holland y Zendaya, la información sobre esta cinta es casi nula. De esta forma, un nuevo rumor ha señalado que Anya Taylor-Joy, la aclamada actriz argentina, se sumaría a la producción de Marvel.

De acuerdo con Daniel Richtman, Taylor-Joy formaría parte de Spider-Man 4 del MCU. Aunque su papel aún no ha sido especificado, algunas personas han señalado que la actriz le daría vida a Gwen Stacy, quien ha coprotagonizado las cintas animadas de Spider-Verse. Fuera de este personaje, los rumores no mencionan a alguien específico.

De igual forma, se desconoce si la actriz argentina le dará vida solo a Gwen Stacy, o si la veremos portar el traje de Spider-Gwen. Considerando el uso de multiversos, no se descarta que veamos a su versión de heroína, pero también es posible que Taylor-Joy sea un nuevo interés romántico para Peter Parker, algo que es común entre estos dos personajes en los cómics.

Junto a Taylor-Joy, rumores también han señalado que Sydney Sweeney formaría parte de Spider-Man 4, pero en el papel de Black Cat. Aunque por el momento no hay información oficial, algunas fuentes aseguran que la cinta se enfocará en aspectos clásicos del personaje, y no tanto en su relación con el MCU. En temas relacionados, surgen nuevos detalles sobre la historia de esta película. De igual forma, estos son los directores de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Vía: Vandal