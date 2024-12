Después del éxito comercial y crítico que fue Oppenheimer, Christopher Nolan comenzó a trabajar en su siguiente película. Desde entonces escuchamos información sobre ciertos actores involucrados, pero no fue sino hasta el día de ayer que se confirmó que el aclamado director está trabajando en una adaptación cinematográfica de la Odisea, la cual hará uso de tecnología IMAX completamente nueva.

Por medio de sus redes sociales, Universal Pictures confirmó que Nolan actualmente está dirigiendo una adaptación de la Odisea, libro que nos presenta el épico viaje de Odiseo para regresar a casa después de la Guerra de Troya. Lo mejor de todo, es que también se compartió una fecha de estreno, y es que The Odyssey llegará a los cines el 17 de julio del 2026.

Christopher Nolan’s next film ‘The Odyssey’ is a mythic action epic shot across the world using brand new IMAX film technology. The film brings Homer’s foundational saga to IMAX film screens for the first time and opens in theaters everywhere on July 17, 2026.

— Universal Pictures (@UniversalPics) December 23, 2024