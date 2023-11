Con Daniel Craig fuera del papel de James Bond, muchos se preguntan cuál será el siguiente paso para la serie de 007. Aunque los detalles aún son un misterio para el público en general, recientemente se confirmó que Christopher Nolan, el aclamado director de Inception y Oppenheimer, no tomará las riendas de esta franquicia.

Después de que múltiples rumores reportes señalaron a Nolan como el encargado de dirigir la siguiente película de 007, con la posibilidad incluso de estar a cargo de una trilogía protagonizada por James Bond, el director ha aclarado estos rumores, y ha revelado que su siguiente proyecto no está relacionado con esta serie. Esto fue lo que comentó en una entrevista con The Associated Press:

“No, lamentablemente no, esos rumores no son ciertos”.

Si bien estos rumores han existido por varios años, cobraron fuerza tras el estreno de Oppenheimer en el verano de este año. En octubre de este año, The Hollywood Reporter y otros medios llegaron a señalar que Nolan sería el director de las siguientes dos o tres películas de James Bond, las cuales se hubieran llevado a cabo durante la década de 1950, retomando múltiples elementos clásicos de la serie.

Si bien esta es una noticia triste para los fans de este director, Nolan ha expresado su interés en tomar las riendas de James Bond. Esto fue lo que comentó al respecto en una previa entrevista en el podcast de Happy Sad Confused:

“La influencia de esas películas en mi filmografía es vergonzosamente evidente. Y por eso no hay ningún intento de eludir eso. Me encantan las películas. Sabes, sería un privilegio increíble hacer uno. Tiene que ser el momento adecuado en tu vida creativa donde puedas expresar lo que quieres expresar y realmente profundizar en algo dentro de las limitaciones apropiadas porque nunca querrías asumir algo así y hacerlo mal. No querrás hacer una película que no esté completamente comprometida con lo que aportas creativamente. Entonces, como escritor, el casting, todo, es un paquete completo. Tendrías que ser realmente necesario, tendrías que ser realmente querido en términos de aportar la totalidad de lo que aportas a un personaje. De lo contrario, estoy muy feliz de ser el primero en la fila para ver lo que hacen”.

Considerando que películas como Inception y Tenet cuentan con múltiples elementos que se asemejan a las aventuras de James Bond, no es muy difícil imaginar a este director a cargo de esta serie, especialmente considerando la dirección que tomó 007 cuando Daniel Craig tomó el rol principal en múltiples películas.

Pese a que estos rumores no resultaron ser ciertos, aún no se descarta la posibilidad de que Christopher Nolan dirija alguna película de 007 en el futuro. En temas relacionados, ya habría candidato para el nuevo James Bond. De igual forma, aquí puedes checar nuestro gameplay de GoldenEye 007.

Nota del Editor:

Christopher Nolan es un gran director, y Oppenheimer es mi película favorita del año. Aunque no soy un gran fan de las películas de 007, si Nolan toma las riendas de la serie para un par de cintas, estaría más que encontrado de ir al cine y disfrutar de su visión para este personaje clásico.

Vía: The Associated Press