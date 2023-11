Película live action de Naruto estaría en producción

A día de hoy los productos relacionados al mundo del anime se van haciendo mucho más comunes, esto lo hemos podido ver hace poco tiempo con el lanzamiento de los lanzamientos live action de One Piece y también Los Caballeros del Zodiaco, los cuales lograron atrapar a su respectivo público. Por obvias razones, hay más franquicias que se quieren llevar su rebanada del pastel, y por eso mismo se habla de que otro gran shonen llegará a la gran pantalla de los cines.

Según lo mencionado en una nota del medio conocido como Variety, ya está en planeación una cinta del ninja más famoso del anime, Naruto, el cual nos dejará ver al personaje en sus primeros pasos para convertirse en el líder absoluto de la aldea de la hoja. La producción supuestamente correría a cargo de Lionsgate y el guión estaría a manos de Tasha Huo, quien se le conoce por Red Sonja y también la siguiente serie animada de Tomb Raider para Netflix.

Aquí lo mencionado por Huo respecto a la adaptación:

Estoy tan inspirada por estos personajes que es emocionante tomar parte de su viaje y tratar de contar esa historia de una manera que me atraiga como fan.

Vale la pena mencionar, que esta no es la primera vez que se haya hecho un intento de llevar al ninja naranja a la gran pantalla, dado que mediante otras compañías se han tenido pláticas con los dueños de los derechos y también el creador de la obra, Masashi Kisihimoto, pero no hay un factor que haya terminado por convencer. Quizá con la tecnología actual finalmente se ha llegado a un acuerdo, por lo que este live action ahora tendrá la atención de todo el mundo.

Vía: Variety

Nota del editor: Me da un poco de miedo este tipo de noticias, pues con las adaptaciones de anime siempre puede haber uno de dos resultados, algo terriblemente mal o decente pero no no bueno. Es decir, a mí me gustaría algo que realmente valga la pena pero no sé si lo puedan lograr.