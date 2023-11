Pese a que las compañías siguen marchando hacia un futuro digital, la realidad es que aquellos con una consola aún tiene una referencia por el formato físico. Esto es algo que ha dejado en claro Alan Wake 2, el cual parece que está sufriendo de un pobre rendimiento en ventas.

De acuerdo con Matt Piscatella, director ejecutivo y analista de Circana, las ventas de Alan Wake 2 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S no han sido del todo positivas, ya que este título no ha logrado entrar en Top 150 de los juegos más populares para los usuarios de estas consolas. Esto fue lo que comentó al respecto:

Seeing some discussion on Alan Wake II not being in the charts. Publisher Epic Games is not part of the DLP, so digital sales are not included.

Alan Wake II did not rank among the top 150 titles on either PS5 or XBS in Oct monthly active users, according to Circana's PET.

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) November 15, 2023