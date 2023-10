Review – Alan Wake II

Prólogo

Hace ya más de una década y dos generaciones de consolas atrás, el equipo de Sam Lake en Remedy Entertainment le daba un giro a los thrillers dentro de los videojuegos con lo que fue Alan Wake, título con un montón de propuesta a nivel de narrativa y gameplay que si bien, nunca fue algo tan importante en lo comercial, sí formó un importante culto a su alrededor. Tras una media secuela en 2012 bajo el nombre de Alan Wake’s American Nightmare bastante decepcionante, la esperada continuación finalmente nos está llegando. Alan Wake II toma elementos de su antecesor, pero los cambia de una forma considerable que seguramente dará mucho de qué hablar, esto claro, echando mando de una profunda e intrincada narrativa que nos vuelve a demostrar parte de las capacidades del estudio finlandés que está detrás de todo. ¿Cuál fue el resultado final de esta serie de decisiones?

Manuscrito

La trama sigue a Alan Wake, un exitoso escritor de thrillers, quien sufre de bloqueo creativo y decide tomar un descanso en el tranquilo pueblo de Bright Falls junto a su esposa Alice.

Sin embargo, las cosas toman un giro oscuro cuando Alice desaparece misteriosamente y Alan se encuentra envuelto en una pesadilla surrealista. Descubre que las páginas de un manuscrito que no recuerda haber escrito están cobrando vida y prediciendo eventos futuros.

Alan se enfrenta a criaturas tenebrosas conocidas como “Los Poseídos” y descubre que está inmerso en una lucha entre la luz y la oscuridad. Su única arma efectiva es una linterna que debilita a las criaturas antes de poder dañarlas con armas convencionales.

A medida que Alan avanza, descubre la verdad sobre el oscuro poder que controla Bright Falls y su conexión con su propia creatividad. A lo largo del juego, Alan lucha por rescatar a su esposa y desentrañar los misterios que rodean al pueblo.

Esta secuela retoma la historia de hace trece años en la que Alan Wake se sacrifica para que su esposa pueda regresar al mundo real, dejándonos con un cliffhanger que tampoco se resolvió en los DLC del título original. Lo cual agradezco profundamente. Al parecer, Remedy no quiso que las personas que no compraron el contenido extra se sintieran fuera, así que no importa que no los hayas jugado, lo que sí te recomiendo es que busques alguna recapitulación de la historia o que, si eres muy intenso, le des una vuelta al original antes de adentrarte en Alan Wake II.

Comenzamos el juego como Saga, una agente del FBI que viaja a Bright Falls a investigar un asesinato. Las cosas se complican cuando descubres que los crímenes están ligados a rituales de una secta que también tiene relación con las desapariciones de más gente, incluído Alan Wake.

Pero el asunto se pone interesante cuando Saga encuentra una hoja donde se describen eventos que le sucedieron y otros que, aparentemente, van a sucederle. Retomando uno de los elementos más característicos del primer Alan Wake.

Eventualmente te encontrarás con Alan y podrás jugar con él e incluso será posible alternar entre los dos protagonistas del juego, ya que, el título te presenta diferentes perspectivas, explicaciones y hasta realidades sobre un evento. Manteniendo la historia fresca y cambiante.

El juego presenta una narrativa inmersiva y una atmósfera intensa, mezclando elementos de suspenso con el poder de la imaginación y los temores de la mente humana. La misma está dividida en capítulos que te tomarán alrededor de 20 horas completar.

Esta cautivadora trama y la habilidad de Remedy para crear una atmósfera envolvente contribuyen a hacer de Alan Wake una franquicia muy apreciada en el mundo de los videojuegos.

Gramática

Los controles en Alan Wake II son los clásicos que utilizarías en cualquier juego del género y parecidos a lo que estamos acostumbrados a ver desde Resident Evil 4, con la diferencia de que contamos con la clásica mecánica de concentrar un haz de luz sobre los poseídos para materializarlos y hacerlos vulnerables al daño físico de la realidad en la que nos encontramos.

Fuera del combate, se te presentan algunos ambientes que puedes explorar de manera limitada tratando de encontrar pistas que cumplan con los objetivos que se te enlistan a cuentagotas para después trabajar con este material en las secciones de “reflexión” o meditación.

Cuentas con un botón para ataques cuerpo a cuerpo que solo funcionarán en casos desesperados para darte un respiro en batallas.

Los personajes no son muy rápidos pero puedes presionar L3 para cambiar entre caminar y correr. Tienes un inventario para almacenar consumibles que encuentras por los niveles e incluso puedes asignarlos al pad direccional para tener un acceso rápido que te salvará la vida, no les había mencionado que poner pausa en el juego no te permitirá restaurar tu salud o seleccionar armas, todo esto tiene que hacerse en tiempo real bajo el estrés y la tensión de las peleas contra enemigos.

En general Alan Wake II depende mucho de la historia y se trata mucho más de una experiencia interactiva más que un juego de acción o un shooter. Aún así el combate es bueno y liberará tu adrenalina. Pero la mayor parte del tiempo la pasarás ordenando pistas, y creando mapas mentales como los que puedes ver que utiliza la policía en las películas. Y tal vez esto es parte de lo que los desarrolladores quieren transmitir.

Al principio sufrirás un poco para entender cómo es que el juego quiere que acomodes las cosas, una falla que se repite con frecuencia en el juego y que te lleva al borde de querer utilizar una guía para avanzar. Al final, claro, la respuesta siempre es tan simple que te quedas con el coraje preguntándote: ¿Cómo es que no se me ocurrió esto antes?

Corrección de estilo

Alan Wake II tiene un ritmo que imita cualquier thriller cinematográfico, llevándote por un pasaje tranquilo para después soltarte un violento giro lleno de terror, acción y adrenalina para después volver a la calma y repetir el ciclo.

El reto es superar las primeras dos horas del juego en las que prácticamente te sentirás inundado de abrumadores tutoriales y deseando que por favor ya pase algo. Para lograr que no llegues al punto en el que abandones el juego, se te presentan varias escenas macabras que despiertan tu curiosidad. Sin embargo, en más de una ocasión decidí guardar la partida y ponerme a hacer otra cosa para enfriar la cabeza porque el juego te llega a dar instrucciones como: “busca pistas en X lugar” el cual resulta muy pequeño, exploras cada centímetro virtual del área para que al final resulte que solo tenías que hablar con la persona que estaba a tu lado no buscar un objeto en el piso o escondido en un contenedor.

Una vez que comienzas con los balazos, el gusto no te durará mucho ya que, como mencioné anteriormente, volverás a la búsqueda de pistas que después tienes que ordenar en tu mente, la cual es representada por una oficina donde tienes acomodados los mapas, los casos en los que trabajas, los esquemas de cada caso, documentos, fotografías y demás.

Si eres una persona de las que se salta las descripciones de los objetos, los diálogos y las escenas en los videojuegos. Alan Wake II no es para ti. Hacer esto puede destruir tu experiencia por perderte un detalle. Por fortuna, puedes reproducir casi cada conversación y evento en esta habitación mental donde se guarda toda la información que vas descubriendo, pero si no piensas sumergirte en la historia, no tendrás muchas razones para seguir jugando.

Existen también varios puzzles como cajas de suministros que debes abrir con combinaciones de candados que son reveladas por medio de pistas. Elementos que tienes que alumbrar o enfocar de cierta manera para desbloquearlos y esto es bastante divertido hasta que la dinámica empieza a repetirse demasiado.

En dificultad normal y al principio del juego la medicina y la munición son demasiado escasos. Curiosamente, pasando una de tus primeras batallas (una vez que juegues sabrás a cual me refiero) empiezas a encontrar balas, baterías y medicina cada tres pasos.

Para avanzar en el juego debes visitar varios lugares como: una cafetería en el pueblo, la comisaría, un trailer park / parque de diversiones y otras zonas específicas de Bright Falls. Para desplazarte cuentas con un auto, pero la interacción con el vehículo se reduce a acercarte a el y seleccionar hacia donde quieres ir, aparecerá una escena en la que el personaje que controles tenga alguna reflexión en el camino y listo, llegarás a tu destino.

Las partidas se guardan en habitaciones llenas de luz con un par de termos de café en el centro, estas pueden ser cabañas, cuartos en una oficina, baños etc. Las reconocerás porque resplandecen con una luz blanca muy potente. Una vez que te relaciones con Alan Wake podrás cambiar entre Saga y Alan en estos cuartos, pero no en todos, únicamente en los que haya un charco de agua al lado de una cubeta con un trapeador. ¿La razón? Tal vez se lo pregunte al desarrollador cuando tenga la oportunidad de entrevistarlos. Este toque le brinda dinamismo al juego ya que, puedes abordarlo en el orden que quieras, fuera de una parte en la que tienes que utilizar a Saga y otra en la que tienes que usar a Alan.

Viñetas e ilustraciones

La presentación visual es imponente, lamentablemente esto excluye y discrimina a la gran mayoría de los usuarios de PC. Sí, Remedy es conocido por crear juegos con gráficos impresionantes que requieren los componentes más actuales para correrlos en esta plataforma. Pero en este caso siento que exageraron. Una vez que el desarrollador mostró los requerimientos mínimos se descubrió (con datos de una encuesta de hardware de Steam) que de diez de las tarjetas gráficas más populares utilizadas en la actualidad por los PC Gamers. Solo una puede correr Alan Wake II a 60 fps en una resolución de 1080p con uso agresivo de DLSS. Cuatro de estos diez GPUs ni siquiera pueden correr el juego.

Tengo que decirles que incluso en la configuración de gráficos más baja, Alan Wake II se ve bastante bien. Fuera de las opciones gráficas, también te ofrecen la posibilidad de correr el juego en modo de desempeño, balanceado o de calidad. Pero estas opciones son ridículas ya que te permiten elegir resoluciones en las que prácticamente verás tu pantalla llena de cubos que no te dejan distinguir un objeto de otro. El título está desarrollado en el motor gráfico creado por el mismo Remedy Entertainment, el Northlight Engine que también se utilizó en Quantum Break.

Claro que las versiones para consola vienen optimizadas para el estándar que ofrecen, así que si no tienes una computadora extremadamente poderosa, te recomiendo que te vayas por las versiones de Xbox Series o PlayStation 5, donde puedes gozar de una excelente resolución y los efectos del ray-tracing sin tanta inversión ni sufrimiento.

El sonido del juego no se queda atrás en cuanto a elogios, hay varios ruidos que utilizan muy bien la ubicación ambiental, aún con sonido estéreo. Los efectos de ramas y hojas que crujen cuando caminas sobre ellas, el desplazamiento de los poseídos y demás están muy bien ejecutados.

Al finalizar cada capítulo te invadirá una sensación de calma y alivio que viene acompañada de una canción que te hace sentir que terminaste de ver una película de terror en el cine por la noche. No recuerdo un videojuego que me haya transmitido esta característica sensación.

Mi única queja en este aspecto es que siento que por partes abusaron un poco de estas escenas con flashbacks, gritos y ruidos intensos interrumpidos para transmitir angustia, las cuales están presentes incluso en algunas pantallas de carga y que también se usan mucho en películas de terror.

Esta reseña se escribió tras jugar la versión para PC y lo que les puedo decir es que, con Alan Wake II, llegó el momento de retirar mi vieja tarjeta gráfica y comprar una generación 4000.

Sobre versión de PS5, por Defa – Una de las principales preocupaciones que había sobre Alan Wake II tenía que ver con su versión para consolas, pues nos quedaba claro que al estar publicando Epic Games, Remedy daría especial énfasis a la PC. En caso de que tengas planeado jugar en PS5, por ejemplo, no tienes nada de qué preocuparte, pues además de que el título luce sensacionalmente bien, su desempeño general es bastante bueno. Acá se nos ofrecen dos opciones de visualización distintas. La de calidad de imagen que lleva todo a 4K y 30 cuadros por segundo, y la rendimiento, que sacrifica resolución por los famosos 60 cuadros. ¿Cuál recomendamos? En esta ocasión te diría que te vayas por la rendimiento, pues casi no se sacrifica calidad de imagen por un framerate mucho más alto y sobre todo, estable, pues la verdad es que en el modo de calidad de imagen, sí noté que en más de una ocasión se presentaron caídas fuertes.

Colofón

Alan Wake II es la secuela que esperábamos, lamentablemente tuvieron que pasar trece años para conocer lo que seguía en esta historia. El avance tecnológico es impresionante, los gráficos, la música y el sonido son impactantes y no podría haberse lanzado en una mejor temporada.

Más que un juego, Alan Wake II es una experiencia interactiva de terror, suspenso e intriga. Solo me hubiera gustado que el ritmo del juego hubiera sido mejor planeado para no llevarnos al borde del hartazgo tantas veces. Estoy seguro de que muchos jugadores podrían abandonar sus partidas si no existieran guías o videos que los saquen del apuro y esta es la razón por la que no puedo recomendarlo para cualquier persona. Este juego es para los fans de Alan Wake, de Remedy y los que puedan convertirse en uno. Se trata de un perfil muy específico de gamer pero si eres parte de él o estás dispuesto a explorar por qué la saga es tan querida, vas a disfrutarlo bastante.