Creador de Alan Wake declara dato en relación a la continuidad de la secuela

Hace ya un tiempo atrás se anunció la secuela de Alan Wake, misma que a día de hoy no cuenta con grandes avances, pues Remedy Entertainment no solo está trabajando con este gran proyecto. Y ahora, el principal creador de la marca, Sam Lake, ha dejado claro sobre en qué parte de la narrativa estará colocada la segunda parte de la intrigante historia.

Fue mediante twitter, que el escritor de la trama principal le dejó en claro a los seguidores que este nuevo desarrollo es totalmente una secuela de lo que ya vimos en el original y también en su versión remasterizada. Por lo que los fanáticos podrán esperar un inicio desde el final del primer juego, aunque también podrían emplear el singular timeskip.

ALAN WAKE II IS A SEQUEL TO OUR EARLIER GAME CALLED ALAN WAKE. @remedygames @alanwake

