Presentan nuevo tráiler de The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

Una de las franquicias que más le ha funcionado a Bandai Namco es la de The Dark Pictures Anthology, la cual nos expone historias independientes que solo tienen una cosa en común, los elementos de terror. Y ahora, el nuevo capítulo de esta serie, The Devil in Me, está listo para apantallar a los fanáticos gracias a la liberación de un nuevo tráiler.

En el avance podemos ver un poco de las escenas que vendrán incluidas en la versión final, con personajes que se tendrán que adentrar en un nuevo peligro, y el uso de sus decisiones dependerá el curso de la historia. Cabe mencionar, que las influencias por las películas de terror se siguen notando, siendo Saw o El Juego del miedo, la principal inspiración.

Aquí lo puedes checar:

El tráiler que acabamos de ver en relación a The Devil in Me, nos menciona que la jugabilidad es un tanto distinta a lo que hemos visto en otras entradas de The Dark Pictures Anthology. Pues aquí la resolución de puzzles es un tanto más compleja, y la exploración de escenarios se extenderá para encontrar secretos un tanto complicados de rastrear.

A eso se le suma que el juego tendrá una duración aproximada de poco más de 7 horas, siendo así uno de los juegos más largos que Supermassive Games nos ha ofrecido en el pasado. Además, no se puede olvidar la rejugabilidad, ya que los caminos se irán diversificando con la elección de caminos y seguro lo más curiosos querrán saber cuales son todas la posibilidades

El juego llegará el próximo 18 de noviembre para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Comunicado oficial