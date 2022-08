Se retrasan las fechas de estreno para Aquaman 2 y Shazam 2

Actualmente hay dos películas del universo de DC bastante esperadas, estas con Aquaman and The Lost Kingdom y Shazam: Fury of The Gods, y si bien están a punto de llegar a los cines, los fanáticos podrían llevarse una decepción. Esto se debe a que se acaba de declarar un nuevo retraso de estreno para cada una que es un tanto considerable.

Shazam 2, que originalmente estaba programada para estrenarse el 21 de diciembre de 2022, ahora se estrenará el 17 de marzo de 2023. Y Aquaman 2, que originalmente estaba programada para la fecha actual de Shazam, ahora se retrasa durante la mayor parte de 2023 , y se va hasta el 25 de diciembre de dicho año.

Ante esto, el director de Fury of The Gods menciona que el cambio se debe a que no quieren competir con Avatar: The Way of Water, esto respecto a las pantallas IMAX. Aquí sus declaraciones:

While I’m an impatient bastard who wants people to see it as soon as possible (the film will be fully done in just a few weeks), the move makes sense since Avatar was taking all IMAX/PLF screens. Fury of the Gods is a big movie & should be seen big! https://t.co/ErzZu41HiD

— David F. Sandberg (@ponysmasher) August 24, 2022