Actor principal de Shazam se accidentó al jugar Wii

La consola Wii sin lugar a dudas fue uno de los proyectos más ambiciosos de Nintendo, esto se debe a que la compañía buscaba abordar a todo tipo de jugadores, ya sea casuales o hardcore. Y precisamente uno de los usuarios fue Zachary Levi, protagonista de Shazam, quien al parecer no tiene recuerdos no muy gratos con el dispositivo de finales de 2006.

En una entrevista reciente con IMDB, el actor reveló cómo un accidente con la consola lo envió al hospital. Levi expresó su amor por los videojuegos, incluso fue presentador de los Video Game Awards. El sistema acababa de salir y el actor estuvo despierto la mitad de la noche jugando al tenis.

Pero, durante una de las partidas, movió la mano demasiado alto y con mucha fuerza, destrozando una lámpara y terminando en la sala de emergencias. Necesito 14 puntadas de sutura a causa del accidente. Uno que para esos momentos no fue sorpresa, ya que los Wiimotes saltaban por los aires con el título de deportes incluido en la consola.

Aquí la entrevista:

Vía: Gamerant