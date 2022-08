Se retrasa la salida de River City Girls 2

Uno de los juegos independientes que más se espera para este año es River City Girls 2, continuación del Beat em Up que se lanzó un par de años atrás en todas las plataformas disponibles. Y si bien sus desarrolladores, WayForward habían mencionado que llegaría en algún punto del verano de 2022, al parecer esa promesa se ha quedado algo atrás.

Mediante las redes sociales oficiales de la compañía, confirmaron que el juego ha tenido un retraso debido a que se busca definir más la experiencia, por lo que su ventana de lanzamiento completada para estos meses no se va a cumplir. Ante esto no se mencionó que llegará este mismo año, solo que en días más tarde va a darse a conocer la fecha en específico.

River City update! To ensure the most polished experience possible, River City Girls 2 will be launching in North America sometime after its originally expected late summer 2022 release window. Please stay tuned for a new release date. For now, please check out the cover art! pic.twitter.com/vYyM0h8JrY

— WayForward (@WayForward) August 9, 2022