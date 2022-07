Aunque parece que el DCEU no tiene dirección alguna, esto no ha detenido a Warner Bros. de expandir este universo cinematográfico. De esta forma, el primer tráiler de Shazam! Fury of the Gods ya está aquí, directo desde San Diego Comic-Con.

Como parte del panel enfocado en Shazam!, Zachary Levi y el resto de los actores principales subieron al escenario principal, y compartieron el primer tráiler de la secuela de la película de 2019. Aquí podemos ver que el héroe titular ha comenzado a dudar su valor, esto mientras un nuevo peligro se aproxima.

Shazam! Fury of the Gods llegará a las salas de cine el próximo 21 de diciembre de 2022. En temas relacionados, aquí está el primer avance de John Wick 4. De igual forma, se revela la ventana de estreno para X-Men ‘97.

Vía: Warner Bros.