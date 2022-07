Capitan América 4 ya tiene nombre y fecha de estreno

Una de las noticias que ya se había confirmado algunos meses atrás fue la confirmación de una cuarta película del Capitán América, teniendo como protagonista a Sam (Anthony Mackie) quién anteriormente tuviera el alter ego de Falcon. Sin embargo, Steve Rogers le dejó su manto durante Avengers: Endgame, por lo que ahora está haciendo equipo con el Soldado del Invierno.

Durante la San Diego Comic-Con se confirmó que la nueva película llevará el nombre de Captain America: New World Order, además se confirma que su estreno está contemplado para el próximo 3 de mayo de 2024. Esto en cines, para posteriormente pasarse a Disney+ con toda la colección de películas de Marvel.

Esto es lo que comenta el productor de la cinta, Nate Moore, respecto a la trama y el futuro para el personaje de Sam:

Creo que él no es Steve Rogers y creo que eso es algo bueno, porque para mí, este nuevo Cap es Rocky. Va a ser el perdedor en cualquier situación. No es un súper soldado. No tiene cien años. No tiene a los Vengadores. ¿Qué sucede con este tipo que anuncia públicamente, sin el apoyo, ‘Yo’? Soy el nuevo Capitán América. ¿Qué sucede después? Creo que es fascinante porque es un chico. Es un chico con alas y un escudo, pero es un chico”.