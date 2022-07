Se confirma la segunda y tercera temporada de Marvel’s What if…?

Una de las series que más gustó a los suscriptores de Disney Plus fue Marvel’s What If…? La cual presentó versiones alternativas de los héroes más queridos del UCM, mismos que presentaron una historia que al final tuvo una especie de enlace. A razón de este éxito, Disney confirmó hace poco que llegará una segunda y tercera temporada para el gusto de los fanáticos.

Revelado durante el panel de animación de Marvel en San Diego Comic-Con 2022 , una vista previa a puerta cerrada mostró un puñado de héroes y villanos, incluyendo a la Capitana Carter, Steve Rogers como Iron Man, Black Widow, Hela, un joven Star-Lord y Ego, La Bruja Escarlata, El Mandarín y más versiones alteradas referentes al UCM.

Recién anunciado en #SDCC2022 :

What If…? de Marvel Studios Temporada 2, una serie original, disponible a principios de 2023 en @DisneyPlus.

Just announced at #SDCC2022: Marvel Studios’ What If…? Season 2, an Original series, streaming early 2023 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/zbqClqfrfJ — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 22, 2022

Se confirmó que esta segunda temporada de What If…? se estrenará a inicios del 2023, con una tercera confirmada para más adelante. No se dieron muchos detalles, pero al parecer, explorarán también personajes que nunca antes habían llegado al UCM. Con esto nos referimos directamente a los X-Men, Los Cuatro Fantásticos, Dr. Doom entre otros más.

El director Bryan Andrews y el guionista AC Bradley estuvieron en el escenario de la Comic-Con para hablar sobre la nueva temporada. También señalaron que la Capitana Carter vista en la serie no es la que apareció en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Si no has visto la serie aún, la primera temporada ya está disponible en Disney Plus.

Vía: IGN