Confirman DLCs para Alan Wake II

El desarrollador Remedy ha confirmado que Alan Wake II recibirá dos expansiones en 2024.

La Expansión 1 se llama Night Springs y está programada para salir a finales de la primavera de 2024, aunque en una nota, Remedy dijo que esta ventana de lanzamiento está sujeta a cambios. La Expansión 2 se llama The Lakehouse, y aún no tiene una fecha de lanzamiento.

Aquí está la descripción oficial de Night Springs:

“Visiones y sueños. La ficción se escribe y se vuelve realidad. La ficción colapsa y se convierte en simples palabras en una página. Estas son esas historias… en Night Springs. Juega como varios personajes familiares del mundo de Alan Wake y experimenta lo inexplicable en múltiples episodios autocontenidos de Night Springs, un programa de televisión ficticio ambientado en el mundo de Alan Wake.”

Y aquí está la descripción de Remedy sobre The Lakehouse:

“La Casa del Lago es una instalación misteriosa situada en las orillas del Lago Cauldron, establecida por una organización gubernamental independiente para llevar a cabo investigaciones secretas… hasta que algo sale mal. Explora la Casa del Lago y emprende dos aventuras separadas mientras las realidades de Saga Anderson y Alan Wake colisionan nuevamente.”

La reseña de Atomix sobre Alan Wake II obtuvo una puntuación de 87/100. Lo que dijimos al respecto fue lo siguiente:

Alan Wake II es la secuela que esperábamos, lamentablemente tuvieron que pasar trece años para conocer lo que seguía en esta historia. El avance tecnológico es impresionante, los gráficos, la música y el sonido son impactantes y no podría haberse lanzado en una mejor temporada.

Mientras tanto, Remedy confirmó dos características gratuitas que llegarán a Alan Wake II después del lanzamiento: el Modo Nueva Partida+ y el Modo Fotografía. El Nueva Partida+ (conocido en el juego como el Borrador Final) debería llegar aproximadamente un mes después del lanzamiento.

Conserva todas las armas desbloqueadas, amuletos y mejoras de Palabras de Poder, añade un nuevo nivel de dificultad Pesadilla, una nueva narrativa alternativa que incluye seis nuevas páginas de manuscritos y nuevo contenido de video en televisores específicos en el Lugar Oscuro, y, según Remedy, “algunas otras sorpresas”.

Alan Wake II ya está disponible en PC a través de la Epic Games Store, PlayStation 5, y Xbox Series X|S a partir de hoy, 27 de octubre.

Vía: IGN

Nota del editor: No sé si seguiría jugando Alan Wake II, no es como que los DLCs del primer juego fueran buenos. Me quedo con la experiencia core, pero si uds. son muy fans, cáiganle.