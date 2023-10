Skull and Bones tiene nueva fecha de lanzamiento

Ubisoft ha proporcionado una nueva ventana de lanzamiento para el juego de piratas Skull and Bones, el cual ha experimentado frecuentes retrasos. El estado de Skull and Bones es incierto incluso en los mejores momentos, dadas las dificultades de desarrollo pasadas del juego. Sin embargo, Ubisoft ha mantenido un compromiso total con hacer realidad el proyecto. Aunque es completamente posible que Skull and Bones pueda sufrir más retrasos en el futuro, en este momento Ubisoft tiene una imagen cada vez más clara de cuándo debería estar lanzándose el juego.

La última vez que se supo de los planes de lanzamiento para Skull and Bones, se había retrasado hasta el actual año fiscal. En ese momento, se asumía que Skull and Bones estaba planeado para finales del verano o el otoño de 2023. El retraso más reciente se dijo específicamente que era para pulir y balancear mejor el juego. El tiempo transcurrido desde entonces aparentemente ha persuadido a Ubisoft de que Skull and Bones necesita más tiempo.

Esto podría deberse a la recepción de una beta cerrada de Skull and Bones celebrada en agosto. El jueves, Ubisoft publicó cifras de ingresos para la primera mitad de su año fiscal 2023-2024. Como parte de su informe, Ubisoft confirmó que tiene planeado lanzar Skull and Bones en los primeros meses de 2024. Eso sería en el último trimestre del actual año fiscal de Ubisoft, lo que significa que esto no es tanto un retraso como una idea más específica de los planes actuales.

El futuro de Skull and Bones y de Ubisoft sigue siendo tumultuoso, independientemente de los planes actuales. Ubisoft también confirmó que había reducido la plantilla en más de 1,300 empleados como parte de su plan de reducción de costos durante el último año. Ese plan está en curso, lo que significa que el desarrollo de algunos proyectos aún podría verse afectado por los despidos y la limitación de contratación de Ubisoft.

Skull and Bones no es el único juego que está realizando ajustes en los planes de lanzamiento previos. Ubisoft también confirmó que un proyecto “grande” no anunciado que estaba previsto lanzar en este año fiscal había sido retrasado. Ahora está programado para ser lanzado después de marzo del próximo año. La especulación sugiere que podría ser Star Wars Outlaws o un nuevo Far Cry.

Como una nueva propiedad intelectual, Skull and Bones ya tenía un camino difícil por delante para construir una audiencia y mantener el éxito a largo plazo. Los múltiples retrasos sustanciales han contribuido a que el nombre de Skull and Bones sea conocido, pero a cambio, hay poca anticipación construida para el proyecto.

Si Skull and Bones se lanza a principios de 2024, eso dará a Ubisoft tiempo para intentar generar emoción una vez más. Si eso es manejable o no, queda por verse. Skull and Bones se lanzará a principios de 2024 en PC, PS5 y Xbox Series X/S.

Vía: Game Rant

Nota del editor: Yo sé que no me estás leyendo tío Ubi, pero si lanzas esto, va a ser un fracaso rotundo. ¡Ya haz un maldito Black Flag II!