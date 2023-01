Ubisoft revela extenso gameplay de Skull and Bones

Es bien sabido que Ubisoft no está pasando por una época de gloria, ya que hace algunos días se confirmó que la compañía canceló tres videojuegos que nunca se mostraron al público. Por su parte, juegos importantes como Skull and Bones han visto un nuevo retraso, aunque esto no significa que la aventura de piratas se haya eliminado de alguna manera.

Mediante su canal de Youtube, la empresa francesa ha compartido un nuevo video en que se puede ver un extenso gameplay de lo que se podrá ver en las batallas de navíos piratas. También se puede ver un poco más de los puestos avanzados, y ciertos detalles narrativos, que no se debe olvidar que en el pasado se comentó que no va a ser precisamente el punto fuerte del juego.

Checa el video:

Recuerda que Skull and Bones se pondrá a la venta en algún momento de 2023 – 2024. Esto para consolas de pasada generación y nueva.

Vía: Youtube

Nota del editor: Parece que Ubisoft aún no se da por vencida con este juego, por lo que respeta la determinación. Sin embargo, ya van tantos retrasos que posiblemente al final el juego no cumpla las expectativas, ya veremos qué pasa.