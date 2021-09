Se ha filtrado Alan Wake Remastered para PS5 y Series X|S

Tal parece que Alan Wake finalmente llegará a consolas PlayStation a través de una remasterización. De acuerdo con varias fuentes, Alan Wake Remastered debutará para la nueva y pasada generación de consolas el próximo 5 de octubre. De igual forma, un confiable insider afirma que su revelación oficial será la siguiente semana.

Will be announced next week

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 4, 2021