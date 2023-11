Se da a conocer el número de usuarios de Alan Wake 2

El mes pasado se han lanzado juegos bastante interesantes y que ya se perfilan como los mejores del año, pues tenemos a Super Mario Bros. Wonder, Marvel’s Spider-Man 2, Sonic Superstars, y claramente la experiencia de terror que muchos consideran como la definitiva del 2023, es decir, Alan Wake 2. Esta nueva entrega por parte de Remedy Entertainment ha sido bastante bien valorada, pero parece que ha sido una experiencia mucho más efímera de lo que se pensaba realmente.

Según lo que se ha comentado, esta entrega de horror con toques de misterio no ha logrado superar el top 150 de más usuarios activos al mismo tiempo en el mes de octubre, por lo que en su semana de lanzamiento pudo haber tenido el pico más alto para luego caer de forma significativa después de que los fans lo terminaron. Esto hace de forma instantánea que llegue la duda de si vale o no la pena que el juego hubiese sido nominado a The Game Awards, más en la categoría de entrega del año.

Esta información por parte de Matt Piscatella, persona muy conocida en la industria por reportar las ventas de NPD. Mencionando que el juego no tuvo el impacto suficiente como para mantener al usuario enganchado a esta nueva aventura que sorprende en el apartado gráfico.

Llama bastante la atención, que en los primeros lugares se encuentran otros juegos como Call of Duty: Modern Warfare III, el cual a pesar de ser mal calificado por la prensa, ha logrado generar millones de copias vendidas por mera costumbre que se tiene con la franquicia. Otro que aparece entre los más jugados es Fortnite, el cual desde que le han quitado la opción de construir subió en popularidad por ser un tanto más sencillo de abordar.

Si quieres saber más de Alan Wake 2, te invitamos a visitar la reseña. El juego está disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Gamerant

Nota del editor: Si esto resulta ser verdadero, es raro que se le haya considerado para los mejores juegos del año, porque la verdad otros contendientes mejores se han quedado fuera de los nominados. En fin, al menos a los seguidores les ha gustado.