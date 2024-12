Ésta es la palomera de Sonic the Hedgehog 3

Sonic the Hedgehog 3 llegará a las salas de cine en México el día de mañana, 25 de diciembre. Como era de esperarse, la película tendrá una palomera especial para conmemorar su estreno, la cual será exclusiva de Cinépolis, y aquí te decimos todo lo qué necesitas saber sobre este producto especial.

Aunque Sonic the Hedgehog 3 se estrenará mañana, aquellos que sean Socios Club Cinépolis podrán adquirir la palomera especial a partir del día de hoy, 24 de diciembre. El resto de las personas tendrán que esperar hasta mañana para comprar este producto conmemorativo. Al igual que otros de este estilo, la palomera tendrá un diseño especial, y es que se trata de una figura del erizo azul. Esto fue lo que comentó Antonio Arellano, director de mercadotecnia para Ping Solutions, al respecto:

“En Ping Solutions estamos comprometidos con llevar la experiencia cinematográfica más allá de la pantalla grande. Este año, a través de nuestras palomeras y artículos coleccionables, hemos logrado transformar momentos en recuerdos tangibles. La palomera de Sonic 3 es un ejemplo de cómo combinamos creatividad, calidad y funcionalidad para ofrecer productos que emocionen a los fanáticos. Estamos entusiasmados de cerrar este 2024 con un producto que celebra la nostalgia y la innovación”.

A lo largo del año, Ping Solutions ha colaborado con Cinépolis en múltiples productos de este tipo, y cerrarán el año con una palomera de Sonic que, además de guardar tus palomitas, es un objeto de colección que todos los fans deben de tener en sus manos.

Te recordamos que Sonic the Hedgehog 3 llegará a los cines el 25 de diciembre, y a partir de hoy los miembros Socios Club Cinépolis ya pueden comprar la palomera del erizo azul.

Nota del Autor:

Ya no puedo esperar para ver Sonic the Hedgehog 3. Aunque tal vez no la vea en el cine el 25, el fin de semana iré a disfrutar de esta aventura. Aunque ya me arruinaron la sorpresa y escuche parte de la versión de Live and Learn que nos presenta la cinta, aun así estoy emocionado.

