Primeras reseñas de Sonic the Hedgehog 3

Después de mucho tiempo de espera, Sonic the Hedgehog 3 está a solo unos días de su estreno. Como sucede en estos casos, las primeras reseñas de esta entrega ya están disponibles, y parece que todos los fans del erizo azul de SEGA tienen motivos para estar felices con el resultado final.

Aunque por el momento no hay una calificación en Rotten Tomatoes, ya están disponibles 37 reseñas de Sonic the Hedgehog 3. En general, esta cinta cuenta con muchos aspectos positivos, con la actuación de Jim Carrey sobresaliendo en todo momento. Sin embargo, se ha llegado a criticar el hecho de que no hay un cambio sustancial en comparación con las primeras dos cintas. Esto fue lo que comentó Comicbook al respecto:

“Retoma todo lo que funcionó bien en las dos primeras películas y elimina gran parte de lo superfluo, concentrándose más en los personajes familiares de Sega. Es fácilmente la adaptación más fiel de los juegos, y se puede encontrar mucho fan service en todo momento”.

Por su parte, Collider mencionó:

“Chistes ingeniosos, un notable respeto por el material original y algunos antagonistas fantásticos hacen de la última carrera de Blue Blur un viaje entretenido de principio a fin”.

Sin embargo, IndieWire no fue un gran fan de la cinta:

“Podría ser suficiente para entretener a los niños pequeños o a los fanáticos más fieles de SEGA, pero el resto de nosotros nos lamentamos de que el tiempo de ejecución no es tan rápido como el de su protagonista azul”.

De esta forma, queda claro que Sonic the Hedgehog 3 es la película que todos los fans han estado esperando. Con una posible cuarta película en el horizonte, será interesante ver cómo reacciona el público en general a esta entrega. Te recordamos que Sonic the Hedgehog 3 estará disponible el próximo 20 de diciembre. En temas relacionados, Sonic llega a la Cajita Feliz. De igual forma, filtran la escena postcréditos de Sonic the Hedgehog 3.

Nota del Autor:

Ya no puedo esperar. Este es uno de los pocos eventos cinematográficos que he esperado en el año, y por fin estamos a solo unos días de ver a Sonic y compañía una vez más en la pantalla grande.

Vía: Rotten Tomatoes.