Filtran escena postcréditos de Sonic the Hedgehog 3

Nos encontramos a solo un par de días del estreno de Sonic the Hedgehog 3. La esperada película nos mostrará el enfrentamiento entre Sonic y Shadow. Sin embargo, este no será el final de la serie, puesto que ya hay planes de una cuarta cinta. Ahora, recientemente se filtró la escena postcréditos de este largometraje, revelando la aparición de otro amado personaje en la saga.

Por medio de una serie de videos que se grabaron en presentaciones especiales previas a su estreno, la escena postcréditos de Sonic the Hedgehog 3 ya circula por el internet. Similar a lo que sucedió con las dos previas películas, aquí podemos ver la aparición de un personaje que da pie a la siguiente entrega en la saga. Esto ya lo vimos con Tails al final de Sonic the Hedgehog y Shadow con la conclusión de Sonic the Hedgehog 2.

En previas entrevistas, Jeff Fowler, director de esta cinta, reveló que una cuarta película de Sonic the Hedgehog ya está en camino y, similar a lo que vimos en el pasado, una escena postcréditos en la tercera cinta nos dará una idea de lo que nos espera en un futuro, con la aparición de un personaje. Aunque no compartimos la filtración, muchos fans piensan que aquí veremos a Silver, dando pie a otro conflicto a gran escala, o a Amy, inclusión que los fans han esperado mucho tiempo para ver.

Por el momento, se espera que Sonic the Hedgehog 3 llegue a los cines el próximo 20 de diciembre de 2024. En temas relacionados, Sonic llega a la Cajita Feliz de McDonald’s. De igual forma, SEGA anuncia nuevo juego de carreras de Sonic.

Nota del Autor:

Como fan, este tipo de filtraciones deben parar. Si bien mucho de lo que sucede en la cinta es lo importante, para algunas las escenas postcréditos son muy relevantes, ya que nos dan una mirada al futuro de la serie.

Vía: VGC