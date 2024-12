Primer teaser de la nueva película de Superman

Aunque el nuevo DCU ya comenzó tras el estreno de Creature Commandos, todos estamos con ansias esperando el estreno de Superman, la primera película en este universo cinematográfico. Si bien muchos esperaban que el primer avance de la cinta se diera a conocer durante el Super Bowl, esta semana podremos disfrutar de su tráiler.

Por medio de redes sociales se ha compartido el primer teaser de Superman. Este es un pequeño video en donde el logo del héroe de DC está girando, en donde se revela que el próximo jueves, 19 de diciembre, se dará a conocer el primer teaser tráiler oficial de Superman, en donde muchas de las dudas de esta producción seguramente tendrán una respuesta.

Por si fuera poco, DC también compartió el primer póster de Superman. Aquí podemos ver al héroe en forma que claramente está inspirada por en los cómics en donde Alex Ross trabajó. De igual forma, se puede ver el mensaje de “mira hacia arriba”, el cual hace referencia a la clásica línea de diálogo de: “Es un pájaro, es un avión, no… ¡Es Superman!”

Look Up. #Superman #FilmedForIMAX @IMAX

Sign up to get Fan First updates on all things DC Studios at https://t.co/XbE8mYnZBw pic.twitter.com/X6u2MfpQbW

— Warner Bros. Pictures (@wbpictures) December 16, 2024