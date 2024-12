Filtración masiva del Nintendo Switch 2

El Nintendo Switch 2 está en camino. Si bien la Gran N se ha limitado asegurar que su siguiente consola será revelada antes de que acabe el año fiscal, lo cual significa que en los próximos tres meses tendremos la información que tanto deseamos, recientemente se llevó a cabo una filtración masiva que ha revelado múltiples detalles importantes sobre este hardware, incluyendo juegos de lanzamiento y especificaciones más detalladas.

Recientemente, Deck Wizard, un sitio especializado en las consolas portátiles, no solo se encargó de juntar previas filtraciones del Switch 2, sino que reveló nuevos detalles y compartió imágenes que toman como referencia información previa de la consola. Aquí se menciona que el sucesor del Switch tendrá un soporte en forma de U, y su tamaño es de 118.5 mm x 273 mm con una pantalla LCD. Junto a esto, se menciona que es más ligero que Steam Deck.

✅️ U Shaped Kickstand ✅️ Console – 118.5mm x 273mm ✅️ Switch 2 Lighter than Steam Deck ✅️ Larger ZL/ZR Buttons than Switch 1 ✅️ Magnet Joycons make a "Click" Sound ✅️ 2 Joycon Back Release Buttons pic.twitter.com/Ay5xUQAMg3

Nintendo Switch 2 New Photos ⚠️

Como ya se había filtrado, los Joy-Con serán más grandes en comparación con el Switch actual, y se conectarán por medio de rieles magnéticos, los cuales hacen un sonido de “clic”. Lo interesante, es que se habla de dos botones de liberación trasera, los cuales serán más grandes en comparación con los que encontramos en los controles actuales. Notablemente, la filtración también nos muestra un dock curvado.

Junto a esto, se ha mencionado que el Switch 2 estará disponible en tres modelos diferentes durante su lanzamiento. Uno de estos vendrá en color gris, otro en blanco y, lo más interesante, habrá un paquete que incluye Mario Kart 9, título que llegaría de lanzamiento a la consola. De igual forma, se asegura que el hardware tendrá una entrada para cartuchos, lo cual permite que todos tus juegos físicos del Switch sean compatibles con su sucesora. Por último, la filtración asegura que la consola será revelado en algún punto de enero de 2025, aunque por el momento se desconoce cuándo es que estará disponible.

BREAKING: Nintendo Switch 2 Massive Leaks ⚠️

✅️ 3 Models at Launch: Gray, White, MK9

✅️ January 2025 Reveal

✅️ Mario Kart 9 Launch Title

✅️ Magnetic Joycons/Hall Effect Sticks

✅️ Curved Dock

✅️ LCD Screen, Larger Buttons

✅️ Game Carts same as Switch 1 pic.twitter.com/yxcHkyTTBE

— Deck Wizard (@deckwizardyt) December 15, 2024