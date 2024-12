Paramount confirma Sonic the Hedgehog 4

Después de que se dieran a conocer las reseñas positivas de Sonic the Hedgehog 3, se espera que la película logre recaudar entre $50 y $60 millones de dólares tan solo en Estados Unidos durante su primer fin de semana. Con esto en mente, Paramount ha confirmado que Sonic the Hedgehog 4 será una realidad.

Aunque Jeff Fowler, director de estas cintas, ya había señalado que estaba trabajando en una cuarta película del erizo azul, no fue sino hasta el día de hoy que Paramount confirmó que Sonic the Hedgehog 4 será una realidad, y llegará a los cines en la primavera del 2027.

Por el momento no hay detalles claros sobre la historia de la nueva película, pero recientes filtraciones han revelado que Sonic the Hedgehog 3 tiene una escena postcréditos que, similar a las otras dos películas, revelan a un personaje que será importante para la siguiente entrega. De esta forma, queda claro que esta es una de las propiedades más valiosas en el catálogo de Paramount en estos momentos.

Recuerda, Sonic the Hedgehog 4 llegará a los cines en la primavera del 2027. Si bien faltan más de dos años para que esto suceda, no se descarta que en este lapso de tiempo veamos otra serie, como Knuckles, pero enfocada en personajes como Shadow. En temas relacionados, así le fue a Sonic the Hedgehog 3 en reseñas. De igual forma, filtran la escena postcréditos de esta película.

Nota del Autor:

Sonic, para la sorpresa de todos, ha tenido un gran desempeño en el cine, y es bueno ver que SEGA y Paramount están dispuestos a darle más oportunidades al erizo azul. Sin embargo, espero que las compañías no sobresaturar este tipo de producciones.

Vía: Variety