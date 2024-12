Tango Gameworks habla sobre Hi-Fi Rush 2

Hi-Fi Rush es uno de los mejores juegos del 2023. El trabajo de Tango Gameworks fue recibido excepcional, y Microsoft recompensó al equipo cerrando su estudio. Afortunadamente, Krafton logró revivir a este grupo, y con esto una pregunta ahora está en la mente de todos: ¿acaso Hi-Fi Rush 2 será una realidad? Bueno, sus responsables por fin han hablado sobre este tema.

En una reciente entrevista con IGN, Colin Mack, director de Tango Gameworks, John Johanas, director creativo y director de Hi-Fi Rush, y Kazuaki Egashira, director de desarrollo y gerente de proyectos de Hi-Fi Rush, hablaron sobre la posibilidad de ver Hi-Fi Rush, especialmente considerando que el estudio tiene pensado expandir la propiedad en un futuro. Esto fue lo qué Johanas comentó al respecto:

“Hi-Fi Rush se hizo popular como una nueva IP, pero si Hi-Fi Rush se mantuviera igual para siempre, eventualmente se volvería obsoleto. Creo que Tango Gameworks trata de asumir nuevos desafíos. Espero seguir trabajando de una manera que ponga a los desarrolladores en el centro, sin perder nuestra pasión.

No solo yo, sino muchos miembros del personal de desarrollo tenemos un fuerte apego a Hi-Fi Rush. No solo amamos el juego, sino también los personajes y el mundo, así que quiero apreciar esta IP.

Por otro lado, es importante probar cosas nuevas. Trabajé en The Evil Within, dirigí su DLC y luego dirigí la secuela The Evil Within 2. No creo que hubiera podido hacer otro juego de terror en ese momento, porque solo se puede hacer mucho con el mismo material. Es arriesgado intentar algo completamente diferente, claro, pero creo que una secuela de una serie también es un riesgo en sí misma”.