Revelan los primeros detalles de Hi-Fi Rush 2

Hace un par de meses se anunció la adquisición de Tango GameWorks por parte de Krafton, lo cual indica que los creadores de The Evil Within y Hi-Fi Rush aún no han cerrado sus puertas, siendo así una esperanza para que los fanáticos en el futuro tengan alguna especie de secuela. Hablando justamente del tema, se ha liberado nueva información sobre los planes que tienen, dando algunos detalles sobre lo que implicará crear el segundo capítulo, con comentarios importantes por parte del equipo.

En una reciente entrevista , Krafton, compartió detalles sobre la adquisición y el futuro del estudio. Donde sobresale el concepto sobre la franquicia, así como si tratarán de expandir su jugabilidad, dejando de lado la parte un poco más lineal que la primera entrega llevo consigo.

Según Maria Park, directora de desarrollo corporativo, el equipo de Tango ya había estado trabajando en Hi-Fi Rush 2 durante seis meses cuando se llevaron a cabo las negociaciones. Los dueños vieron el potencial del juego y decidieron continuar con el legado del estudio, enfocándose en ofrecer formas más innovadoras de mantenerlo actualizado. Aunque Tango también estaba desarrollando contenido adicional para The Evil Within, las negociaciones con Microsoft hicieron que ese proyecto quedara en pausa.

A pesar de la congelación temporal de algunas de sus franquicias más conocidas, Krafton tiene confianza en esta secuela y su capacidad para continuar con éxito. Park destacó que el estudio busca superar las expectativas de los fans con una secuela aún más creativa y dinámica. Aunque el juego no será de mundo abierto, su entorno será más dinámico, con mejoras tecnológicas que harán que la acción rítmica sea más fluida y sincronizada.

Además, el equipo ya está trabajando en contenido adicional para el primer Hi-Fi Rush, garantizando que se mantengan los altos estándares de calidad que los fanáticos esperan. La dedicación del estudio y su autonomía bajo Krafton parecen ser claves para mantener viva su creatividad y seguir adelante. Además, no se han dado muchos detalles sobre la versión física que tal vez tenga problemas de licencia.

Vía: Games Radar

Nota del autor: Todavía tengo la esperanza de que en Limited Run nos den buenas noticias del disco de PS5, desde febrero lo revelaron y hasta este momento no hay nada de actualizaciones.