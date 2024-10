El final de Jujutsu Kaisen incluye una mala noticia

Para quien no lo sepa, hace poco tiempo el manga de Jujutsu Kaisen llegó a su fin, esto después de haberse convertido en toda una tendencia desde hace unos cuatro años atrás, pero que para el autor era necesario terminar la historia para no retrasar elementos importantes con relleno. De hecho, en el último número del manga se han compartido mensajes del creador, los cuales agradecen a los usuarios que siguieron la historia de Yuji Itadori por tanto tiempo.

El proyectó terminó con la publicación del capítulo 271, dejando a los fanáticos con una mezcla de emociones y sin una secuela a la vista. Aunque muchos seguidores esperaban que, al igual que con otras franquicias como Naruto, se anunciara una continuación estilo Shippuden, su creador Gege Akutami no ofreció detalles sobre una posible segunda parte. Esto ha llevado a la conclusión de que, al menos por ahora, el cierre de la historia es definitivo.

En su mensaje de despedida, Akutami agradeció a los lectores por su apoyo incondicional, afirmando que este es el “capítulo final” de su obra magna. Sus palabras fueron claras, pero no ofrecieron ninguna pista sobre futuros desarrollos relacionados con la saga, dejando a los fans con la incertidumbre de si algún día se retomará dicho universo. El creador, tras años de esfuerzo, podría estar buscando un merecido descanso, dada la enorme presión que conlleva mantener una serie tan popular.

La falta de una secuela ha sido una sorpresa para muchos, ya que Jujutsu Kaisen ha tenido un éxito similar a otras franquicias que continuaron con nuevas sagas después de sus finales. A pesar de ello, no se descartó la posibilidad de seguir trabajando en otros proyectos en el futuro, mencionando: “La próxima vez lo haré lo mejor posible”, lo que deja la puerta abierta a futuras creaciones, pero no necesariamente dentro del mismo universo.

Por su parte, el anime de Jujutsu Kaisen aún tiene mucho por ofrecer, por lo que mientras el final llega, es posible que el autor esté preparando algo en duchos meses. Hasta entonces, los fanáticos tendrán que conformarse con el final del manga y esperar pacientemente si algún día Akutami decide retomar las aventuras de este grupo de personajes.

Vía: Comicbook

Nota del autor: No he terminado de ver la primera temporada del anime, así que tendré que ponerme a verla desde cero. Lo bueno es que ya sé que tiene final, no como con One Piece.