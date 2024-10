Beetlejuice Beetlejuice ya tiene fecha de estreno en digital

El mes pasado finalmente se estrenó la esperada cinta de Tim Burton, Beetlejuice Beetlejuice, la cual a pesar de no tener gran expectación de la crítica generó emoción por parte de los fans que querían ver al actor Michael Keaton en el papel de el super fantasma. Y ahora que se ha ido de la cartelera, muchos se preguntan cuándo será lanzada en los servicios de streaming, teniendo una actualización que puede calmar las aguas mientras llega en dicho formato.

Según informes de When to Stream, la película estará disponible a través de video premium a pedido (PVOD) a partir del 8 de octubre. Sin embargo, es importante destacar que Warner Bros. aún no ha confirmado oficialmente esta fecha, por lo que podría estar sujeta a cambios de última hora.

Prime Video ya ha habilitado la opción de compra anticipada por $24.99 USD. Aquellos interesados en alquilarla podrán hacerlo por $19.99 USD, lo cual permitirá ver la película durante un periodo de 48 horas. Según la plataforma, ‘Beetlejuice Beetlejuice’ estará disponible para los usuarios de la costa oeste de Estados Unidos a partir de las 9 p.m. del 7 de octubre, coincidiendo con la medianoche en la costa este.

Desde su estreno en cines el pasado 6 de septiembre, la cinta ha sido un éxito rotundo en taquilla. Logrando recaudar $373 millones a nivel mundial, con $250.1 millones provenientes del mercado estadounidense y $123.2 millones del resto del mundo. Teniendo en cuenta que su presupuesto fue de $100 millones, la película ha superado ampliamente las expectativas.

La crítica ha respondido de forma decente al regreso de este icónico personaje. En Rotten Tomatoes, mantiene una calificación de 77% basada en más de 300 reseñas, destacando especialmente el trabajo de Michael Keaton. Los críticos señalan que la película es una vuelta triunfal de Tim Burton, combinando efectos prácticos y el característico humor macabro que hizo famosa a la original, ofreciendo una experiencia entretenida.

Vía: Forbes

Nota del autor: Al final es una película entretenida, aunque algunas historias no terminan de cerrar correctamente. Eso sí, los momentos de comedia valen la pena.