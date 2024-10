¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Esta semana te contamos de todo lo que pasó tanto en el último State of Play, como en lo que fue Tokyo Game Show 2024. Además, te tenemos primeras impresiones de Pokémon TCG Pocket y de Dragon Ball: Sparking! Zero, así como nuestras conclusiones sobre la versión para PC de God of War: Ragnarök.