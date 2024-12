En julio del 2023 surgió un rumor que apuntaba a un remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta información fue olvidada, puesto que ni Xbox o Bethesda habían confirmado o desmentido esta información. Ahora, una nueva filtración apunta a que este proyecto es una realidad, y estaríamos a solo unas semanas de su revelación oficial.

De acuerdo con Extas1s, el remake de Oblivion es una realidad. Este proyecto sería anunciado durante un evento digital de Xbox planeado para enero del 2025, y estaría disponible en algún punto del próximo año. Aunque por el momento no hay información oficial, la posibilidad de que Xbox lleve a cabo una presentación especial en unas semanas no son nulas.

Previamente, se había reportado que el remake de Oblivion estaba a cargo de Virtuos Games, quienes se han encargado de ports y han ayudado al desarrollo de múltiples juegos en los últimos años. De igual forma, se ha mencionado que este título haría uso del Unreal Engine 5, por lo que estaríamos viendo un completo remake que adaptará el estilo visual del clásico de Xbox 360 a las consolas modernas. Por el momento se desconoce si esta será una exclusiva de las plataformas de Microsoft, o si también estará disponible en PlayStation 5.

Al igual que en su momento, Xbox y Bethesda se han mantenido en silencio, por lo que solo nos queda esperar a enero para ver si esta filtración resultó ser acertada o no. En temas relacionados, The Elder Scrolls VI no saldrá en PlayStation 5. De igual forma, Bethesda ha compartido más detalles sobre el siguiente juego en esta serie.

Nota del Autor:

Considerando que The Elder Scrolls VI es un juego que, tal vez, esté disponible a finales de la generación, si bien nos va, la idea de un remake de la cuarta entrega podría ser perfecto para este momento, dándole a los usuarios de Xbox una grata sorpresa para el 2025.

Vía: Icon-Era