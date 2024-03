Bethesda da nuevas noticias de The Elder Scrolls 6

Es bien sabido que Bethesda ha estado trabajando de forma extenuante en Starfield desde hace años, pero ahora que el videojuego se lanzó en 2023, los seguidores esperan que sigan con el otro proyecto que prometieron para quienes no han dejado de jugar Skyrim, ese es claramente The Elder Scrolls 6, juego del que tuvimos un teaser en 2018 y no mucho más. Sin embargo, ahora que se están cumpliendo 30 años de la primera entrega, la compañía tiene algo muy especial que contar a todos los que quieren jugar la nueva aventura medieval.

Mediante un comunicado del aniversario, la compañía agradece a los fans que han seguido la trayectoria de estos videojuegos con los títulos principales y también los DLC, mencionando de por medio que el desarrollo del siguiente título va por buen camino, mencionando que están probando versiones aún tempranas del software. Eso significa, que faltarían algunos meses para que por fin suelten algún avance de gameplay, pues no olvidemos que el equipo está trabajando también con una expansión de su exclusiva para Xbox de viajes intergalácticos.

Happy 30 years of The Elder Scrolls: pic.twitter.com/dvCiFnZo6T — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) March 25, 2024

Han pasado 30 años desde que empezara este apasionante viaje por Tamriel con el lanzamiento de The Elder Scrolls: Arena. Es increíble pensar en todo lo que ha crecido la serie y en lo que todavía significa para la gente, algo que hay que agradecer a la comunidad. Cientos de desarrolladores han pasado por The Elder Scrolls a lo largo de estos 30 años. La serie ha crecido al mismo tiempo que nos hacía crecer a nosotros. Hasta el momento, cada entrega nos ha permitido vivir otra vida en otro mundo. Arena lo empezó todo y puso Tamriel entera a nuestra disposición para que la exploráramos libremente. Daggerfall lo comprimió todo en una región más pequeña con intrigas políticas y personajes más detallados. Morrowind lo llevó a tierras nuevas y exóticas e introdujo a la saga en consolas y en el mundo de los modders y sus creaciones. Oblivion nos llevó al corazón del Imperio, más allá de la realidad y con toda clase de novedades jugables. Y Skyrim nos permitió luchar con dragones en la dura provincia del norte de Tamriel. Una de nuestras metas ha sido asegurarnos de que cualquiera puede seguir disfrutando de dichos juegos hoy día y seguimos trabajando en nuevas maneras de que los experimentéis. Arena y Daggerfall pueden jugarse desde ElderScrolls.com, Morrowind y Oblivion pueden disfrutarse en 4K gracias a la retrocompatibilidad de Xbox y Skyrim… Skyrim está en todos lados.