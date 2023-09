El estado de exclusividad de The Elder Scrolls VI fue una de las preguntas candentes tras la compra de Bethesda por parte de Microsoft por 7.5 mil millones de dólares en 2021. El jefe de Xbox, Phil Spencer, ha esquivado el tema, insistiendo recientemente en que aún no se había tomado una decisión. Pero ahora, según uno de los documentos de Microsoft, el debate ha terminado: The Elder Scrolls VI está programado para no estar disponible en PlayStation 5.

El reportero de Axios, Stephen Totilo, tuiteó un documento recién desclasificado de la Comisión Federal de Comercio (FTC) en el juicio de Microsoft contra la compra de Activision Blizzard, que incluye una lista de juegos anunciados de Bethesda junto con sus plataformas y sus intenciones de ventana de lanzamiento.

De las respuestas de Microsoft en el caso FTC vs Microsoft. Elder Scrolls VI se menciona aquí para Xbox y PC y se espera su lanzamiento en 2026 o posterior.

“Durante su testimonio en la audiencia, Phil Spencer de Xbox luego afirmó que el juego estaría listo en al menos cinco años y que las plataformas aún estaban por determinar técnicamente.” Twitteó Stephen Totilo (@stephentotilo) el 18 de septiembre de 2023

De particular interés es la sección sobre The Elder Scrolls VI, que, según el documento, no se lanzará en PS5, sino solo en Xbox y PC. Su fecha de lanzamiento se indica como por determinar, pero se espera que el juego esté disponible en 2026 o después. Microsoft aún no ha hecho un anuncio formal sobre las plataformas de lanzamiento o la ventana de lanzamiento para The Elder Scrolls VI.

La declaración de Microsoft sobre la exclusividad mencionada en el documento es una cita de Spencer en una entrevista con GQ realizada en 2021:

“Para estar en Xbox, quiero que podamos ofrecer el paquete completo de lo que tenemos. Y eso sería cierto cuando pienso en The Elder Scrolls VI“.

Quizás no sea sorprendente ver que The Elder Scrolls VI se saltará la PS5, dado que juegos recientes de Bethesda han hecho lo mismo. Redfall de Arkane y Starfield de Bethesda Game Studios se lanzaron solo en Xbox y PC. También se espera que el próximo juego de Indiana Jones de MachineGames se lance como exclusivo de Xbox y PC.

Dado el periodo de lanzamiento mencionado aquí, es posible que The Elder Scrolls VI también se salte esta generación de consolas. Tanto la Xbox Series X como la S tendrán seis años al finalizar 2026, y la siguiente generación de consolas de Microsoft tiene como objetivo su lanzamiento en 2028.

Increíblemente, The Elder Scrolls VI fue anunciado hace cinco años en la E3 de 2018. Mientras hablaba con la prensa sobre Starfield a principios de agosto, el director de Bethesda, Todd Howard, sugirió que, mirando hacia atrás, probablemente no habría revelado The Elder Scrolls VI de la misma manera.

“Probablemente lo habría anunciado de manera más casual”, dijo Howard.

El mes pasado, el jefe de publicación de Bethesda, Pete Hines, confirmó que The Elder Scrolls VI estaba en “desarrollo temprano” y advirtió a los fans que no deberían esperar noticias al respecto en el corto plazo.

Vía: IGN

Nota del editor: Vamos chicos, ¿no captan que esto es como esperar que Santa Monica o Polyphony Digital lanzaran sus juegos para Xbox? Es lo que me gustaría preguntarle a los fanboys de PlayStation que se están volviendo locos con este tipo de noticias.