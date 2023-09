Unity pide disculpas a usuarios por sus nuevas políticas

Desde hace unas semanas todo ha sido controversia en el mundo del gaming por una razón en específico, esas fueron justamente las nuevas reglas que Unity le ha impuesto a los clientes que quieren usar su motor en videojuegos nuevos y algunos ya existen. Concretamente, se mencionó que una de las implementaciones fuertes es la de cobrar a la persona por cada vez que se instale su videojuego.

Ante las quejas que se han hecho sonar por la comunidad del gaming, la empresa que tiene un CEO con decisiones cuestionables, mismas que lo siguieron desde su salida de EA por los mismos temas de querer sacar dinero a toda cosa, han hecho que la cuenta oficial de la empresa salga a disculparse. Mencionando que han escuchado a la audiencia y que ya se encuentran trabajando en un ajuste de políticas.

Acá su comunicado en redes:

We have heard you. We apologize for the confusion and angst the runtime fee policy we announced on Tuesday caused. We are listening, talking to our team members, community, customers, and partners, and will be making changes to the policy. We will share an update in a couple of…

