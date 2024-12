Originalmente, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse estaba planeada para llegar a las salas de cine este año, pero Sony se dio cuenta de que cumplir con esta promesa iba a ser imposible, por lo que retrasaron indefinidamente la última entrega en esta trilogía. Ahora, por fin tenemos nueva información, y es que se han confirmado a los directores de esta cinta animada.

De acuerdo con Variety, Bob Persichetti y Justin K. Thompson han sido elegidos para dirigir Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Este no será un trabajo completamente nuevo para el dúo, puesto que Persichetti formó parte del trío de directores de la película original y fue productor ejecutivo de la secuela de 2023; mientras que Thompson trabajó como diseñador de producción en la primera película y se unió al trío de directores en la segunda entrega con Joaquim Dos Santos y Kemp Powers. Esto fue lo que comentaron los directores en un comunicado:

“Hemos tenido el inmenso privilegio de ser parte del viaje de Miles desde el principio, y dirigir la conclusión de su historia es más que emocionante. La creatividad y el cuidado invertido en cada minuto de este proyecto han sido realmente inspiradores. Hemos elaborado lo que creemos que es un final muy satisfactorio, y estamos ansiosos por que los fanáticos lo experimenten. Estamos aportando todo lo que tenemos”.

Por el momento se desconoce si Spider-Man: Beyond the Spider-Verse también contará con tres directores, o este par serán los únicos encargados de dirigir el proyecto. Lamentablemente, por el momento no hay más información sobre esta cinta, y se desconoce su fecha de lanzamiento.

Recordemos que Spider-Man: Beyond the Spider-Verse fue retrasada después de que se dieron a conocer los casos de crunch en la segunda cinta, y todo parece indicar que Sony no quería replicar este duro proceso, y en su lugar darle a los animadores el espacio suficiente para hacer todo esto una realidad. En temas relacionados, te contamos si hay un cameo de Spider-Man en Kraven the Hunter. De igual forma, surgen nuevos detalles sobre la historia de Spider-Man 4.

Vía: Variety