Regalan múltiples juegos en Switch

Esta es la temporada para dar y recibir, los usuarios del Nintendo Switch tendrán mucho que obtener, puesto que una compañía actualmente está regalando sus juegos por medio de la eShop. Si deseas expandir tu librería con una selección bastante interesante, y en el camino mantener tu cartera intacta, te decimos todo lo que necesitas saber.

En estos momentos, la compañía No Gravity Games está regalando parte de su catálogo para todos aquellos con un Nintendo Switch. Todo lo que necesitas hacer para reclamar estos títulos, es tener una cuenta de la eShop en la región de América, y tener uno de los juegos de este publisher ya en tu librería, y listo. Estos son los títulos que el estudio ha decidido ofrecerle al público sin costo alguno:

9 de diciembre: No More Snow

10 de diciembre: Fueled Up

11 de diciembre: Alder‘s Blood: Definitive Edition

12 de diciembre: Master Spy

13 de diciembre: Bob Help Them!

14 de diciembre: Ring Sculptors

15 de diciembre: Classic Logic Bundle 4 in 1

16 de diciembre: Drag Racing Rivals

17 de diciembre: Cyjin: The Cyborg Ninja

18 de diciembre: Por confirmar

19 de diciembre: Por confirmar

Ahora, hay un detalle muy importante, y es que estos regalos van en cadena. Es decir, si descargaste No More Snow, pudiste también obtener Fueled Up gratuitamente. Sin embargo, si te saltaste alguno de estos juegos, ya no podrás redimir el que le sigue. Es decir, si no tienes Ring Sculptors, entonces no eres capaz de agregar Classic Logic Bundle 4 in 1 a tu colección.

Por fortuna, todos estos juegos tienen descuentos sustanciales, con los cuales puedes comprarlos, unirte a la cadena, y obtener gratuitamente el resto de los títulos que la compañía tiene pensado dar en los próximos días. En temas relacionados, el Switch 2 sufre una filtración masiva. De igual forma, retiran Triangle Strategy de la eShop.

Vía: Nintenderos.