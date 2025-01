Tom Holland menciona cuándo dejará a Spider-Man

El año pasado finalmente se ha confirmado que habrá una cuarta película de Spider-Man para el MCU, esto después de el éxito generado por No Way Home hace cuatro años atrás, y siendo a la vez la única cinta del personaje que tiene un cierre satisfactorio para la franquicia. De hecho, el actor de esta versión, Tom Holland, ha mencionado un par de ocasiones que no quiere quedarse para siempre con el papel, lo cual indica que quiere dejar el traje del héroe muy pronto.

En una reciente entrevista compartió detalles sobre su visión a largo plazo en la industria del entretenimiento, revelando que planea alejarse de la actuación una vez que se convierta en padre. El actor expresó su deseo de dedicarse completamente a su familia, disfrutar de pasatiempos como el golf y distanciarse de Hollywood. Aunque ha lanzado Bero, una línea de cervezas sin alcohol, aclaró que este proyecto no está relacionado con su retiro, y enfatizó que sigue disfrutando interpretar a Spider-Man.

La decisión parece alinearse con su enfoque en la salud mental, demostrado previamente por su pausa de un año tras el rodaje de The Crowded Room. Aunque planea retirarse temporalmente cuando tenga hijos, el actor no descarta un regreso futuro, posiblemente cuando sean mayores.

Por ahora, Holland no tiene planes inmediatos de irse. Actualmente está involucrado en proyectos, incluidos Spider-Man 4, y The Odyssey, ambos con estrenos programados para julio de 2026. También compartirá pantalla con Austin Butler en American Speed. Además, aunque no ha sido confirmado oficialmente, es muy probable que vuelva a interpretar al arácnido en las próximas entregas del MCU, Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars.

Con una carrera que sigue en ascenso, la pausa de Holland en la actuación aún parece distante. Sin embargo, sus declaraciones reflejan una visión clara sobre su futuro, priorizando su bienestar y la familia que planea formar, dejando una puerta abierta para regresar a la pantalla grande en el momento adecuado. Por ahora, parece que lo veremos en muchas cintas y series en el futuro.

Vía: Screenrant