El Juego del Calamar temporada dos rompe récords de audiencia

La segunda temporada regresó triunfante, alcanzando cifras récord y marcando un nuevo hito en la historia de la marca de Netflix. Con una trama que sigue a Gi-hun, el líder de los juegos, y otros personajes destacados, esta nueva entrega dejó a los fanáticos con un final de suspenso diseñado para dar paso a la tercera y última temporada.

En sus primeros tres días, consiguió 68 millones de visualizaciones, superando al récord anterior de 50,1 millones que ostentaba la serie Merlina. Este desempeño la coloca como el título más visto en su primera semana en la página. A solo una semana de su estreno, se posicionó como el séptimo programa no inglés más popular en la plataforma, superando a otras destacadas como ¿Quién mató a Sara? y All of Us Are Dead.

La temporada 1 sigue siendo el programa más visto en la historia de la marca, con 265,2 millones de visualizaciones en 91 días, una marca que la segunda temporada podría alcanzar en las próximas semanas. Aunque el periodo vacacional permitió a muchos espectadores disfrutarla, aún quedan millones que no han tenido la oportunidad de verla, dejando abierta la posibilidad de que las cifras sigan creciendo.

Con la tercera temporada programada para 2025, El Juego del Calamar podría romper aún más récords al competir con su propio legado. La anticipación generada por el final abierto de la temporada 2 y la calidad de producción asegurada por Netflix apuntan a una conclusión épica que mantendrá a la serie en el trono del entretenimiento global.

Recuerda que las temporadas ya están disponibles en la plataforma.

Vía: Screenrant