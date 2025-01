Primer tráiler y fecha de El Juego del Calamar temporada 3

Para quien no lo sepa, hace unos días se estrenó la segunda temporada de El Juego del Calamar, serie que tomó al mundo por sorpresa durante la pandemia, esto bajo una nueva mecánica que nos mostraba un montón de personas que no eran queridas en el mundo real y debían valorar el regalo de la vida con juegos de riesgo total. Esa premisa hizo que Netflix diera el banderazo para aceptar más episodios en la oleada actual, pero parece que no es lo único que tienen preparado para nosotros.

Mediante las redes oficiales de la página de streaming, se ha compartido un pequeño teaser en el cual nos confirman la temporada número tres, con el regreso de personajes clave y también algunos nuevos que se suman a este elenco de jugadores dispuestos a salvarse. Además, en el mismo video se puede apreciar el año de estreno del show, y al contrario de lo que muchos podrían pensar, no va a tardar mucho en transmitirse, se señala claramente el 2025.

Aquí lo puedes ver:

Everyone say hi to Chul-su 👋 Squid Game 3 coming 2025. pic.twitter.com/hCgNexjJbC — Netflix (@netflix) January 1, 2025

Esta es la sinopsis de la segunda temporada: