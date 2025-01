Fecha de estreno de Gladiador 2 en digital y DVD

Hace un par de meses se estrenó en los cines Gladiador 2, esperada cinta que significaba el regreso de los legendarios duelos de Roma en donde un guerrero iba ascendiendo para poder descubrir algunos elementos en relación a su caótico pasado y como sus tierras fueron invadidas. Y para quienes por alguna razón no alcanzaron a verla durante su transmisión en cines, hay buenas noticias que no pueden dejar pasar por nada del mundo.

La cinta ya está disponible en formato digital desde hace un par de semanas. Tras recaudar más de $416 millones en taquilla mundial, la película llega acompañada de más de 100 minutos de contenido adicional, lo que promete deleitar a los fanáticos con un vistazo profundo al detrás de cámaras de esta producción monumental. Además, se confirmó que el lanzamiento en 4K Ultra HD y Blu-ray está programado para el 4 de marzo de 2025.

El contenido incluye entrevistas exclusivas con el director y el elenco, así como material detrás de escena. Entre los destacados se encuentran documentales como Un sueño que era Roma: Orígenes, que explora el largo desarrollo de la película, y Lo que hacemos en la vida resuena en la eternidad: el elenco, que muestra el minucioso proceso de selección de actores liderado por Rydley Scott. También se agregan segmentos dedicados al rodaje en locaciones como Malta, Marruecos y el Reino Unido, y detalles sobre la combinación de coreografías de combate con efectos visuales avanzados, presentados en A aquellos que están a punto de morir, los saludamos: combate.

Además los fanáticos podrán disfrutar de Construyendo un imperio, un recorrido por el trabajo en la sala de edición y la composición musical a cargo de Harry Gregson-Williams. También se incluye el especial The Making of Gladiator 2, que detalla cómo Ridley Scott y su equipo lograron superar los desafíos de llevar una secuela de esta magnitud a la gran pantalla. Aunque aún no se han revelado detalles específicos, el paquete incluye escenas eliminadas, lo que genera gran expectativa entre los seguidores.

Con esta nueva edición, Gladiador 2 continúa consolidando su impacto, no solo como una película taquillera, sino también como una obra que celebra el arte del cine desde todos sus ángulos. La llegada de este material exclusivo será una oportunidad para revivir la emoción del coliseo romano y descubrir los secretos que hicieron posible esta película.

Por ahora no se sabe cuándo llegará para plataformas streaming.

Vía: IGN