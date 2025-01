Creador de Suzume ya está planeando nueva película

Hace un par de años hacia atrás se estrenó una película llamada Suzume, la cual gustó bastante al público que recién se suma al mercado de animaciones de Japón, esto en parte fue respaldado por el éxito que en su momento cosechó Your Name, abriendo el panorama hacia un público no solo de nicho. Y parece que no quieren soltar la oleada de éxitos, por lo que una nueva producción podría ya estar en camino.

El director Makoto Shinkai ha revelado a través de su cuenta en X que ha dedicado el 2024 a trabajar en su próxima película. En un mensaje de año nuevo, describió el proceso como una “gran alegría de construir un mundo nuevo que nadie ha visto antes” y prometió compartir detalles con sus seguidores en 2025.

¡Feliz año nuevo! Para mí, 2024 fue un año dedicado a trabajar en nuevas películas. Es un gran placer trabajar con mis amigos para crear un mundo nuevo que nadie ha visto antes, empezando desde cero. Haré todo lo posible para hacértelo saber de alguna manera este año. Espero que 2025 sea un año de paz para todos.

Mientras tanto, los fanáticos pueden esperar la adaptación live action de 5 Centimeters per Second, prevista para estrenarse en otoño de 2025. Hokuto Matsumura de SixTONES interpretará a Takaki Tono, retomando la colaboración con Shinkai tras haber prestado su voz a Souta Munakata en Suzume. Junto a él, Nanoka Hara, conocida por su papel como Kana Arima en Oshi no Ko, también formará parte del reparto.

Se especula que la nueva película de Shinkai podría coincidir con la apertura de CWF CINEMAS en verano de 2026. Este cine, situado en Saku, la ciudad natal del director, es un proyecto liderado por el mismo en colaboración con CoMix Wave Films. La sala promete convertirse en un espacio dedicado al cine de animación, destacando el legado de Shinkai y su equipo creativo.

Este director sigue siendo una de las figuras más influyentes en la industria del anime. Los detalles sobre su próximo proyecto son esperados con gran anticipación, prometiendo expandir aún más su impacto en el cine contemporáneo. Varias de sus películas ya están disponibles en streaming.

Vía: AC