Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 es uno de los juegos más esperados para los fans del anime. Esta secuela no solo nos permitirá experimentar las últimas temporadas de la adaptación de Ufotable de una forma interactiva, sino que tendrá más personajes para disfrutar.

En esta ocasión, CyberConnect2 reutilizará todos los personajes que vimos en Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, así como sus expansiones gratuitas y de paga, y agregará nuevos peleadores que estarán disponibles día uno. Esta es la lista de personajes seleccionables confirmados para Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2:

Tanjiro Kamado

Nezuko Kamado

Sakonji Urokodaki

Makomo

Sabito

Zenitsu Agatsuma

Inosuke Hashibira

Murata

Giyu Tomioka (Agua Hashira)

Shinobu Kocho (Insecto Hashira)

Kyojuro Rengoku (Fuego Hashira)

Tengen Uzui (Sonido Hashira)

Obanai Iguro (Serpiente Hashira)

Mitsuri Kanroji (Amor Hashira)

Muichiro Tokito (Neblina Hashira)

Sanemi Shinazugawa (Viento Hashira)

Gyomei Himejima (Roca Hashira)

Hinokami Tanjiro Kamado

Academy Tanjiro Kamado

Academy Nezuko Kamado

Academy Zenitsu Agatsuma

Academy Inosuke Urokodaki

Academy Giyu Tomioka

Academy Shinobu Kocho

Rui

Akaza

Yahaba

Susamaru

Enmu

Yushiro

Tamayo

Gyutaro

Daki

Ahora, a esta selección de personajes hay que sumarle a los personajes únicos que vimos en los arcos de Arco de los Herreros y Entrenamiento de Hashira, por lo que seguramente se unirán demonios como Hantengu y Gyokko. De igual forma, es probable que este título tenga DLC, expandiendo aún más el catálogo de peleadores.

Solo nos queda esperar para ver todo lo que CyberConnect2 tiene pensado agregar a la secuela. Te recordamos que Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 estará disponible en algún punto del 2025. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta entrega aquí. De igual forma, este es el tráiler de la nueva película de Demon Slayer.

Nota del Autor:

Uno de los mejores aspectos de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, es el hecho de que fue una buena adaptación del anime. De esta forma, espero que Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 sobresalga en este apartado, dándole un gran enfoque en los momentos más vistosos, en donde el estilo supera a la sustancia.

Vía: One eSports.