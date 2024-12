La semana pasada, la revista Weekly Shonen Jump reveló que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles tendría una secuela. Ahora, durante la presentación especial del anime en la CCXP, se ha compartido el primer vistazo oficial a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2.

Al igual que la primera entrega, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 es un juego de peleas de arena, el cual adaptará los eventos del anime. En esta ocasión, tendremos la oportunidad de experimentar los arcos del Distrito de Entretenimiento, Aldea de Herreros y Entrenamiento de Hashira, partes de la historia que forman parte de las últimas temporadas del anime.

Aunque el avance no revela mucha información, sabemos que los pilares de los cazadores de demonios formarán parte de los personajes jugables. De igual forma, parece que habrán un par de movimientos especiales que utilicen a dos personajes al mismo tiempo, lo cual significa una evolución importante en el gameplay.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 estará disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC en algún punto del 2025. Por el momento no está claro si CyberConnect2 está a cargo de este título, pero es muy probable que este sea el caso. En temas relacionados, este es el tráiler de la película de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle. De igual forma, este es el anime precuela perfecto para la serie.

Nota del Autor:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles fue un juego bastante divertido que le cumple muy bien a los fans, por lo que secuela seguramente será más de lo mismo, lo cual no es malo, y es justamente lo que todos deseamos. Considerando lo que adaptará este título, es probable que en un futuro veamos Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 3 con contenido de las películas.

Vía: SEGA