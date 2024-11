El anime de Demon Slayer se aproxima a su fin. En estos momentos, Ufotable está trabajando en tres películas que se encargarán de adaptar el desenlace del manga de Koyoharu Gotouge. Aunque para muchos esto significa el final de este mundo, la verdad es que hay suficiente material para que veamos alguna precuela.

Aunque por el momento no hay información oficial, los fans quieren ver un anime precuela enfocado en el período de Sengoku, en donde la organización de los cazadores de demonios estaba en su mayor punto, con espadachines como Yoriichi. Los deseos de los fans han llegado a tal grado, que ya hay un fan art que nos da una idea de cómo se podría ver este anime.

Sin embargo, es probable que esto no vaya a suceder, el final de Demon Slayer explora a Yoriichi, su hermano, y la forma en la Muzan ataca a los cazadores de demonios, por lo que no hay mucho material con lo que en realidad trabajar. Afortunadamente, existe Demon Slayer Gaiden, un manga que nos muestra el pasado de Rengoku y Tomioka antes de los eventos protagonizados por Tanjiro, y esto bien podría tener una adaptación al anime.

Por el momento, sabemos que Ufotable está trabajando arduamente en las últimas tres películas de Demon Slayer, las cuales seguramente serán adaptadas a un formato de anime tradicional. Una vez que acaben con esto, es muy probable que dejan la propiedad para enfocarse en otras producciones, aunque considerando su popularidad, probablemente ya tienen planes para mantener a Tanjiro y compañía con vida durante mucho tiempo.

Aunque a muchos les gustaría algo relacionado con el período de Sengoku, no hay que olvidar todas las novelas ligeras, así como el spin-off que nos muestra a todos los personajes en una escuela moderna, por lo que hay mucho material que Ufotable podría tomar. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! De igual forma, esto es lo que sabemos sobre la nueva película del anime.

