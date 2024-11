La serie de Alf regresa para disfrutarse en la época navideña

La icónica serie ALF, protagonizada por el simpático extraterrestre que conquistó los hogares en los años 80, volverá a las pantallas gracias a AMC Networks. En España, se emitirá a partir del 3 de diciembre a las 21:00 horas en el canal Enfamilia, como parte de la programación especial Locos por la Navidad, que incluye una amplia oferta de contenidos para celebrar las fiestas.

Con 102 episodios distribuidos en cuatro temporadas emitidas entre 1986 y 1990, se convirtió en un fenómeno cultural por su humor irreverente y las travesuras del personaje principal. Además, en 1996 se estrenó Proyecto ALF, una película que cerró la historia del peculiar extraterrestre. Su regreso permitirá a las nuevas generaciones descubrir la serie y a los nostálgicos revivir sus aventuras.

En México, existe la posibilidad de que sea transmitido por TV Azteca, sumándose a la tradición de contenidos especiales navideños en canales nacionales. Asimismo, para quienes prefieran el streaming, la serie está disponible en la plataforma MAX, ofreciendo flexibilidad para disfrutar de los episodios en cualquier momento.

Además de ALF, la cadena tiene preparada una programación repleta de opciones. Canal Hollywood, también parte de su oferta, presentará la saga completa de Fast & Furious y un ciclo especial llamado All I Want For Christmas, con películas clásicas como Mujercitas, Last Christmas y The Holiday, prometiendo entretenimiento para toda la familia durante la temporada navideña.

Vía: HT