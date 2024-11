Dragon Ball: Sparking! Zero es un juego con mucho contenido. Con casi 200 peleadores, los fans están más que contentos con la nueva entrega en la serie de Budokai Tenkaichi. Sin embargo, hay un par de elementos que el título no le dice a los jugadores, como la clasificación de cada uno de los luchadores, el cual sigue siendo un gran secreto para algunas personas.

Aunque el juego dice claramente, hay un sistema de clasificación para cada uno de los 180 peleadores disponibles en Dragon Ball: Sparking! Zero. De esta forma, los fans se han dado a la tarea de encontrar el parámetro al tomar encontrar algunas de las pistas disponibles. De esta forma, se llegó a la siguiente nomenclatura:

Ki-Blast : Aquí encontramos a la mayoría de las versiones de Goku y Vegeta, quienes se caracterizan por, principalmente, lanzar proyectiles basados en los poderes de cada peleador.

Fuerza bruta : Luchadores como Broly son las estrellas aquí. Los personajes se caracterizan por pegar de la forma más brutal posible, aunque cárcel en velocidad.

Velocidad : Del otro lado tenemos a Burter, Kakunsa, y Dyspo, personajes que se enfocan en alcanzar una alta velocidad y cuentan con una mayor evasión.

Androides : A diferencia del resto de los personajes, estos peleadores no pueden elevar su Ki de una forma natural. Junto a esto, sus habilidades son robóticas, e involucran cañones. Aquí destacan los Androides 18 y 19.

Gigantes: Como su nombre lo indica, estos son los peleadores de gran tamaño que abarcan gran parte del escenario, como Hirudegarn y Great Ape Vegeta, algo que les da una gran ventaja al momento de controlar el campo de batalla.

Estos son, básicamente, los mayores tipos de peleadores disponibles en Dragon Ball: Sparking! Zero. Claro, hay un par de luchadores con diferentes elementos, como espadas y aquellos que no pueden volar, pero su número es reducido. Ahora, solo nos queda esperar a que Bandai Namco comparta una clasificación oficial. En temas relacionados, la mejor película de Dragon Ball llega a streaming. De igual forma, engañan con Vegito falso en Dragon Ball Daima.

Vía: Kotaku