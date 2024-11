Engañan con Vegito falso en Dragon Ball Daima

Dragon Ball Daima es la sensación del momento. Parece que todos los fans del anime solo pueden hablar de esta producción, y es que el último trabajo de Akira Toriyama tiene todo lo que al público le encanta. Sin embargo, hay algunos que quieren aprovecharse de la ingenuidad de algunos, y es que una reciente filtración falsa ha llamado la atención.

Para aquellos que no han visto el anime, Dragon Ball Daima recientemente introdujo un nuevo objeto demoníaco, el cual permite que dos personas se fusionen. Así es, el anime nos presenta con un nuevo tipo de fusión, y si bien aún no sabemos cómo es que esto funcionará dentro de la historia que estamos viendo en estos momentos, una persona en particular nos presentó una versión miniatura de Vegito, la cual es completamente falsa.

Fake Daima leak but amazing illustration, so out of curiosity, how’d you guys feel if Vegito (mini) does end up happening in Daima? 🤔 https://t.co/frZubVTZey

— Hype (@DbsHype) November 14, 2024