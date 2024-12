Justamente como ya se esperaba, Demon Slayer tuvo una gran presencia en CCXP, en donde se llevaron a cabo un par de anuncios relacionados con el amado anime. El más importante, sin duda alguna, fue el primer tráiler de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, algo que los fans han estado esperando por un tiempo.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle es la primera de tres películas que se encargarán de adaptar el final de la obra de Koyoharu Gotouge. Si bien no vemos al completamente nuevo, sí es posible escuchar líneas de diálogo que apuntan a los eventos que están por suceder, y son más que suficientes para emocionar a los fans.

Aunque por el momento no hay una fecha de lanzamiento para Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, más allá de una ventana del 2025, seguramente tendremos más información sobre este anime durante Jump Festa 2025, el cual se desarrollará entre el 20 y 22 de diciembre. Sin embargo, es probable que no sea hasta el siguiente año cuando veamos un avance en forma.

El arco de Infinity Castle es la culminación de Demon Slayer, en donde Tanjiro y resto de los cazadores de demonios pelean contra las tres últimas lunas mayores, así como Muzan, en un enfrentamiento en donde vemos a casi todos los personajes del anime participar. Te recordamos que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle llegará a los cines en el 2025. En temas relacionados, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles tendrá una secuela. De igual forma, este es el anime precuela perfecto para la serie.

Nota del Autor:

Considerando que Ufotable quiere adaptar el final del manga en tres películas, me pregunto cómo es que adaptarán la batalla contra Muzan. Ese enfrentamiento debe de ser una cinta entera, o casi una completa, especialmente si tomamos en consideración el epílogo de la historia.

Vía: Sony Pictures México