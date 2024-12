TODOS los nominados a los Golden Globes 2025

Con el 2025, a solo unas semanas de distancia, la temporada de premios para el cine y la televisión está por comenzar. Uno de los primeros grandes eventos que tendremos serán los Golden Globes, los cuales se llevarán a cabo el próximo 5 de enero del 2025. De esta forma, por fin se han dado a conocer a todos los nominados para esta ceremonia.

En esta ocasión, Emilia Perez, la controversial película de Netflix con Selena Gomez, domina la categoría de películas con 10 nominaciones, mientras que The Bear cuenta con cinco oportunidades para ganar una de estas estatuillas. De igual forma, destaca Sebastian Stan, el cual tiene una nominación para mejor actor en una película de drama, y otra para mejor actor en una película de comedia.

Dune: Part Two (Warner Bros. Pictures)

The Brutalist (A24)

The Substance (Mubi)

The Wild Robot (Universal Pictures)

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl (Netflix)

Memoir of a Snail (IFC Films)

Inside Out 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)

All We Imagine as Light (Sideshow / Janus Films) – Estados Unidos/Francia/India

Emilia Pérez (Netflix) – Francia

The Girl With the Needle (Mubi) – Polonia/Suecia/Dinamarca

I’m Still Here (Sony Pictures Classics) – Brasil

The Seed of the Sacred Fig (Neon) – Estados Unidos/Alemania